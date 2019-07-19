Ученых из новосибирского академгородка атаковали осы

Ученые из академгородка в Новосибирске вынуждены были просить помощи у спасателей после того, как были атакованы осами. Помощь понадобилась специалистам института на проспекте Академика Лаврентьева. Осы свили гнездо под окнами одного из зданий.

Звонок в диспетчерскую службу поступил 18 июля. Ученые жаловались, что были атакованы насекомыми, когда открыли окно, чтобы проветрить помещение.

Как сообщает vn.ru, спасатели в альпинистском снаряжении спустились с крыши и обнаружили, что осы свили гнездо размером с голову ребенка в окне верхнего этажа. Им пришлось облачиться в защитный костюм и противогаз.

Осиное гнездо упаковали в черный полиэтиленовый пакет для мусора и вывезли в лесополосу, в безопасное для людей место. Осы при этом не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Москве спасатели вывезли осиные гнезда из двух детских садов.