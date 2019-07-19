Пятилетняя девочка выпала из окна в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) из окна пятиэтажного дома выпала пятилетняя девочка. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 19 июля.

Маленькая девочка получила различные травмы и была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на портал Е1.

По словам местных жителей, родители в момент происшествия спали.

11 июля полуторагодовалая девочка выпала с балкона отеля в Сочи. По данным следствия, девочка вместе с отцом находилась на балконе на восьмом этаже. Во время игры она облокотилась на стеклянное ограждение, которое не выдержало веса малышки. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но врачи не смогли спасти ребенка.