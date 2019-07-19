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Женщину в наушниках сбил поезд на переезде в Петрозаводске

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Следственные органы Петрозаводска проводят проверку по факту гибели женщины на переезде под городом. Ее сбил поезд. По предварительным данным, женщина была в наушниках и не слышала приближения состава.

Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на пресс-службу республиканской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 19 июля на железнодорожном переезде в районе улицы Достоевского.

Машинист электрички, увидев человека на путях, применил экстренное торможение. Он подавал звуковые сигналы, однако на них женщина не реагировала.

О полученных травм 47-летняя местная жительница скончалась на месте происшествия. Момент трагедии снимали камеры наружного наблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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