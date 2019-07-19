Банду угонщиков-подростков задержали в Екатеринбурге

Полиция задержала в Екатеринбурге банду несовершеннолетних угонщиков. На четырех ее членов удалось выйти во время профилактической операции.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, подростки в ночные часы проникали в автомобили, разбивая стекло. Они заводили машины, соединяя провода зажигания.

Членам банды от 16 до 17 лет. Преступления были совершены в середине июня. Тогда же по фактам угонов были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В 2018 году в Липецке были задержаны двое подростков 16 и 17 лет по подозрению в угоне автомобилей. Следователи не исключали, что несовершеннолетние злоумышленники похищали машины, катались на них, а потом бросали.