Прямой эфир

Банду угонщиков-подростков задержали в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала в Екатеринбурге банду несовершеннолетних угонщиков. На четырех ее членов удалось выйти во время профилактической операции.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, подростки в ночные часы проникали в автомобили, разбивая стекло. Они заводили машины, соединяя провода зажигания.

Членам банды от 16 до 17 лет. Преступления были совершены в середине июня. Тогда же по фактам угонов были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В 2018 году в Липецке были задержаны двое подростков 16 и 17 лет по подозрению в угоне автомобилей. Следователи не исключали, что несовершеннолетние злоумышленники похищали машины, катались на них, а потом бросали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница США выследила угонщицу и похитила у нее свою машину
Названы самые непопулярные у угонщиков автомобили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017