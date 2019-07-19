Прямой эфир

Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская». Вход на станцию ограничат по утрам и вечерам с понедельника, 22 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», с 22 по 29 июля по рабочим дням вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:45, а с 17:00 до 19:30 ограничен. Время может быть скорректировано с учетом пассажиропотока, отмечает телеканал «78».

Причиной ограничений называют капитальный ремонт эскалаторов. Пассажиров просят учитывать это и заранее планировать маршруты поездок.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге на станциях «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная» появится «интеллектуальное» видеонаблюдение. Его используют для автоматического обнаружения бесхозных подозрительных предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тестирование путей проводится на новом участке метро Петербурга
Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017