Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам

В Санкт-Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская». Вход на станцию ограничат по утрам и вечерам с понедельника, 22 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», с 22 по 29 июля по рабочим дням вход на станцию будет закрыт с 7:45 до 10:45, а с 17:00 до 19:30 ограничен. Время может быть скорректировано с учетом пассажиропотока, отмечает телеканал «78».

Причиной ограничений называют капитальный ремонт эскалаторов. Пассажиров просят учитывать это и заранее планировать маршруты поездок.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге на станциях «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная» появится «интеллектуальное» видеонаблюдение. Его используют для автоматического обнаружения бесхозных подозрительных предметов.