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Новую школу на 825 мест откроют в Петербурге 1 сентября

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Фото: пресс-служба администрации Петербурга
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В Санкт-Петербурге завершено строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест, в ЖК «Северная долина». Открыть учреждение планируют уже 1 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба комитета по строительству города, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Школа была построена в рамках договора аренды земельного участка между городом и застройщиком на условиях комплексного освоения территории, отмечает телеканал «78».

Новая школа расположилась во дворе 19-го квартала жилого комплекса. На прилегающей территории разместили спортивные площадки, зоны для проведения торжественных линеек и отдыха.

Отмечается, что в образовательном учреждении находятся два бассейна, два спортивных зала и один актовый, библиотека. Открытие запланировано на 1 сентября 2019 года.

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