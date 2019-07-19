Новую школу на 825 мест откроют в Петербурге 1 сентября

В Санкт-Петербурге завершено строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест, в ЖК «Северная долина». Открыть учреждение планируют уже 1 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба комитета по строительству города, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Школа была построена в рамках договора аренды земельного участка между городом и застройщиком на условиях комплексного освоения территории, отмечает телеканал «78».

Новая школа расположилась во дворе 19-го квартала жилого комплекса. На прилегающей территории разместили спортивные площадки, зоны для проведения торжественных линеек и отдыха.

Отмечается, что в образовательном учреждении находятся два бассейна, два спортивных зала и один актовый, библиотека. Открытие запланировано на 1 сентября 2019 года.