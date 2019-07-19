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«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа

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Украинская компания «Нафтогаз» согласна с вариантом транзита российского газа, которые ранее предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и с одобрения России готова разрабатывать соответствующие документы. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко 19 июля.

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«Господин Шефчович <…> предложил вариант, который соответствует пониманию Европы экономически обоснованных условий транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны. <…> Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение», — написал он.

Витренко предложил достичь договоренностей как можно скорее, что «прекратить политические спекуляции» на теме транзита голубого топлива.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Украина предлагает соглашение по мощностям объемом 90 млрд куб. м в год и соглашение о бронировании мощностей на 60 млрд куб. м ежегодно в течение 10 лет.

В ответ российский сенатор Алексей Пушков, заявил, что «Нафтогаз» «не в том положении, чтобы ставить России условия», Компании следует «умерить амбиции», ведь контракт по транзиту закончится через полгода, а «без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа».

С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы. В этом году Украина получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США. При этом Киев рискует остаться и без транзита российского топлива в Европу, так как текущий договор заканчивается в начале 2020 года, а новое соглашение еще не подписано.

14 июня оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» предупредил об угрозе приостановки работы из-за долгов и нехватки газа.

Эксперты полагают, что прекращение транзита российского газа грозит Украине техногенной катастрофой. Об этом помимо главы «Нафтогаза» заявлял бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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