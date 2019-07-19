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Жители Курганской области требуют убрать сады из заповедных лесов

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Прокуратура Кетовского района Курганской области направила в суд иск с требованием признать незаконным выделение на территории заповедного леса земельного участка садоводству «Лесная горка». Иск будет рассматриваться в региональном Арбитраже.

Как рассказал ИА «Ура.ру» активист, который добивается отмены решения о выделении участка, на очереди садоводства «Уют», «Сосновый бор» и «Березовая роща». Последнюю в народе назвали «Прокурорская роща», поэтому общественники и не надеются, что им удастся «отвоевать заповедные земли».

Агентство напоминает, что областной суд уже принял решение признать незаконной сделку по выделению земли садоводству «Борок». Жители поселка Лесниково пытаются сохранить лес уже на протяжении нескольких лет. За земельные махинации уже осудили нескольких чиновников района.

Ранее сообщалось, что в Дагестане экс-руководителю управления Росреестра по республике предъявили обвинения в махинациях с земельными участками. Ущерб от действий руководства и сотрудников ведомства составил 370 млн рублей.

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