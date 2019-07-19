Порядка 30 томичей стали преподавателями по программе «Школьный учитель»

В Томске полным ходом идет реализация программы «Школьный учитель – 2019». В ней участвуют более 30 жителей города: инженеры, юристы, соцработники, менеджеры, экономисты и даже геофизики. Все они решили пройти профессиональную переподготовку, чтобы стать педагогами. Некоторые из них уже закончили обучение и теперь начнут работать в школах Томска и Верхнекетского района.

Как сообщает РИА «Томск», региональная программа «Школьный учитель» стартовала в Томской области в 2016 году. В ее рамках местным жителям без педагогического образования дается шанс его получить и устроиться на работу в школу. Причем проект позволяет устроиться не только в школу, но и в учреждения среднего профессионального образования, а также в детские сады.

Обучение проходит в Томском государственном педагогическом университете с применением методов дистанционного обучения. Программу составляют индивидуально, учитывая опыт и уровень подготовки студента. С начала работы программы в ней приняли участие уже 96 человек.

В марте в Омске произошел скандал с участием учителя интерната для слабослышащих детей. Педагога уличили в том, что она разговаривала матом с воспитанниками.