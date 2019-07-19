При эвакуации из самолета в Шереметьево пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали во время инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind Москва — Ереван в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в московском управлении МЧС.

Несколько человек получили ссадины и ушибы при спуске по надувному трапу, передает «Интерфакс». Характер травм остальных пострадавших в МЧС не уточнили.

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала «РИА Новости», что два человека госпитализированы. Она уточнила, что резервный борт вылетел в 5:32 19 июля. На него зарегистрировались 145 человек. Еще 28, включая госпитализированных, не полетели.

Следовавший в Ереван самолет не смог вылететь из Шереметьево из-за задымления на борту, которое произошло 00:45 мск при разбеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин инцидента.