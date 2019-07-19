Неизвестные «сняли порчу» с пенсионерки в Омске за 49 тыс. рублей

Жительница Омска обратилась в полицию с жалобой на злоумышленников, которые «сняли порчу» с нее за 49 тыс. рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА «Город55», на улице Стрельникова к 79-летней пенсионерке подошла женщина, которая представилась работницей дома престарелых. Она и рассказала о том, что на пенсионерку наложили порчу.

Чтобы «снять проклятье», ей понадобились все сбережения. Женщина хотела позвонить сыну, чтобы посоветоваться, отдавать ли деньги, но не сделала этого.

В итоге злоумышленница получила от пенсионерки 49 тыс. рублей и скрылась, оставив вместо купюр нарезанную газету.

В апреле сообщалось, что пенсионерка из Удмуртии отдала злоумышленникам за «снятие порчи» более 1 млн рублей.