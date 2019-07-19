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Напавший на полицейского в аэропорту Тюмени мужчина отделался штрафом

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В Тюмени суд вынес приговор мужчине, который напал на сотрудника полиции в аэропорту Рощино в Тюмени. Инцидент произошел в декабре 2018 года.

Как установило следствие, 31-летний житель Тюмени нарушал общественный порядок в здании аэропорта. Сотрудник транспортной полиции попытался его задержать. Когда хулигана вели в дежурную часть, он ударил стража порядка. Следователи считают, что это было не опасное для здоровья насилие.

С учетом этого факта, а также того, что нападавший раскаялся в своем поступке, признал вину и извинился перед полицейским, ему назначили штраф в размере 15 тыс. рублей. Он будет обращен в доход государства, сообщает портал «Наш город».

В ночь на 13 июля у ночного клуба в Уфе произошла драка. На место происшествия прибыл полицейский. Злоумышленники избили его и отобрали у него табельное оружие, после чего скрылись. Сейчас они задержаны.

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