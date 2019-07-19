В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Индия будет готова вновь начать обсуждение закупки российских истребителей пятого поколения Су-57 только после того, как Россия примет самолеты на вооружение и покажет их в деле. Об этом заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в интервью газете «Красная звезда».

«Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки», — пояснил он.

До этого времени вопрос о совместной разработке или приобретении в Нью-Дели подниматься не будет.

При этом, отметил военачальник, Индия очень довольна программами модернизации истребителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29, поэтому предлагает модернизировать Су-30, которыми пользуется уже около 20 лет.

«Сейчас их (МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29 — ред.) модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами. Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30. <…> Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями», — рассказал военачальник.

В связи с предстоящими учениями «Индра — 2019» Индия хочет перенять у России опыт применения авиации против террористов в Сирии, пишет «Газета.ру».

17 июля вице-премьер России Юрий Борисов анонсировал начало серийного производства истребителей Су-57, первые поставки произойдут уже в этом году. Соглашение на поставку истребителей пятого поколения Минобороны подписало с холдингами «Сухой» и «Вертолеты России» 27 июня. Сумма контрактов не разглашается.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.