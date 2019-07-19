Синоптики рассказали о погоде в Москве на 19 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей Москвы и Московской области в пятницу, 19 июля.

Днем в столице воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье — до 22 градусов, в ночное время по Москве похолодает до 13–15 градусов, а по области — местами до 10 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Ожидается облачная погода, дождь, в том числе и в ночные часы, ветер юго-западный со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Из-за дождя по-прежнему сохранится желтый уровень опасности.

18 июля пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен прошедший в Москве сильный ливень. Авторы роликов назвали его тропическим.