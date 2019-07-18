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Мотивом поджигателя студии аниме в Японии могло стать желание прославиться

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Фото: РЕН ТВ
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Мужчина, подозреваемый в поджоге одной из самых известных японских студий аниме Kyoto Animation в Киото, мог совершить его с целью прославиться.

По информации пользователей японского анонимного форума Futaba, утром неизвестный пользователь оставил сообщение о том, что планирует устроить пожар в студии, сообщает телеканал «360». «Смогу ли я появиться в новостях?» — написал он.

Жертвами пожара, который произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени (04:30 мск), стали уже 25 человек. Пострадали около 40 человек. Местонахождение еще нескольких не установлено. В момент возгорания на студии могли работать до 70 человек.

Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов.

По информации местной полиции, 41-летний мужчина сознался в совершении поджога. Его имя не разглашается. Официально мотив злоумышленника также не называется.

Свидетели происшествия заявили, что слышали крик «Умри!», когда он разлил похожую на бензин жидкость. Именно после этого раздались взрывы и из здания повалил черный дым.

Глава студии аниме рассказал о поступавших угрозах, передает «РИА Новости».

Студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров. Она выпускает фильмы и сериалы, среди которых «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», K-On! , «Вайолет Эвергарден». Известность среди поклонников аниме пришла к студии после экранизации эротического визуального романа Air.

Среди последних работ студии — «Форма голоса» (2016 год) и сериал «Вайолет Эвергарден» (2018 год).

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