Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Госдума приняла в третьем чтении два закона об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов. Данные инициативы правительство России внесло на рассмотрение Госдумы в июне 2019 года.

Согласно тексту документов, уголовная ответственность устанавливается за приобретение, хранение, перевозку и сбыт поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также бланков, печатей и штампов.

Таким образом, за сбыт поддельных паспортов, пенсионных удостоверений, удостоверений ветерана труда, водительских прав, лицензий будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

За приобретение, хранение, перевозку с целью использования или сбыта заведомо поддельных документов, а также штампов, печатей, бланков предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы до одного года.

Административная ответственность усиливается за подделку документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего наличие права или освобождение от обязанности. Так, штраф составит до 50 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией орудий свершения административного правонарушения. Повторное совершение нарушения карается штрафом до 100 тыс. рублей, пишет REGNUM.

Кроме того, согласно поправкам, представление заведомо ложных сведений для получения паспорта либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, предусматривает административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, а для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

16 июля сообщалось, что Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой».