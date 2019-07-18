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Госдума намерена разрешить уничтожать дроны-нарушители

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента на заседании в четверг, 18 июля, принять в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотные летательные аппараты — нарушители (БПЛА). Доработанный документ планируется рассмотреть 23 июля.

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Законопроект вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса. Он разрешает МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСО и уничтожать незаконно используемые беспилотники. Перед первым чтением комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о его доработке в части пресечения нелегального использования беспилотников в воде. Позднее депутаты Госдумы вместе с главой комитета Василием Пискаревым внесли обновленную версию законопроекта.

В пресс-службе комитета отметили, что проектом предполагается устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив соответствующие полномочия ведомств по пресечению использования БПЛА в противоправных целях, передает НСН.

По словам главы Пискарева, целью законопроекта является дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, менять траекторию полета беспилотника или связаться с внешним пилотом, сообщает RT.

«В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, они получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата», — цитирует главу комитета «РИА Новости».

16 июля стало известно, что в Польше запретили полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По словам директора музея Петра Цивиньского, летающие дроны рядом с группами туристов мешали экскурсоводам и посетителям.

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