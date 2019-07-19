Виражи немецкой и европейской политики становятся всё более непредсказуемыми. Не успели в Брюсселе переварить новость о внезапном назначении председателем Еврокомиссии (ЕК) министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (к слову, первой женщины и первой представительницы Германии в этой структуре), как грянул новый сюрприз. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава партии ХДС, получившая эту должность из рук Ангелы Меркель, внезапно переброшена на новый участок: ею решено закрыть брешь, образовавшуюся в результате ухода фон дер Ляйен из бундесвера.

Очевидно, что за всеми этими процессами стоит Ангела Меркель: и Аннегрет, и Уши (как сокращенно называют фон дер Ляйен немецкие СМИ) — давние соратницы фрау канцлерин, пользующиеся ее неизменным доверием и поддержкой. И сама Меркель, несмотря на то и дело появляющиеся в инфополе тревожные сообщения о ее состоянии здоровья, как опытный игрок в покер уверенно и последовательно выстраивает нужные комбинации — не только в германском, но и в общеевропейском масштабе.

Эта рокировка примечательна по многим причинам. Во-первых, назначение фон дер Ляйен происходило вне правил, принятых самим же Евросоюзом еще в 2014 году. Напомним, тогда (для большей демократизации процесса) было решено ввести принцип «основного кандидата» — должность получает политик, номинированный от партии-победителя. Именно таким образом кресло председателя ЕК занял ранее Жан-Клод Юнкер. Однако в этот раз из-за массы противоречий между лидерами ЕС процедура приобрела характер абсолютно кулуарной сделки, причем кандидатура германского министра обороны возникла внезапно — как последний и отчаянный компромисс, на котором настаивала Меркель.

Второй аспект — кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была крайне неоднозначно воспринята непосредственно в ФРГ. Ее открыто критиковали социал-демократы — партнеры ХДС по большой коалиции, припоминая ей коррупционные скандалы в бундесвере, проблемы с техническим оснащением армии и плачевное состояние флота. Но французский лидер Эммануэль Макрон, ранее резко отвергавший идею о немецком представителе в руководстве ЕК, поддержал кандидатуру германского министра обороны. Он проникся к ней уважением за последовательную позицию по укреплению франко-германского военного сотрудничества. В частности, по поддержке проекта совместного истребителя, который должен поступить на вооружение ЕС к 2040 году.

В связи с этим многие политики и эксперты стали задаваться вопросом: не будет ли назначение германского министра обороны на один из ключевых постов в ЕС означать усиление немецкого милитаристского компонента в евроинтеграции? Помимо прочего, это вызывает и весьма понятные исторические коннотации… Однако есть и те, кто полностью отметает такого рода опасения. Хорошо иллюстрирует данный тезис шутка, разошедшаяся на днях в немецких СМИ: «Вопрос: Как вы относитесь к тому, что Еврокомиссией будет руководить глава германской армии? Ответ: «А что, разве есть германская армия?»

Третий нюанс этой сложной комбинации заключается в том, какая роль теперь отводится главе ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ведь ее рассматривают не иначе как преемницу Меркель на канцлерском посту. Однако выборы в Европарламент оказались не слишком удачными для партии, да и личная популярность Крамп-Карренбауэр пока оставляет желать лучшего. В связи с этим может показаться, что назначение на министерский пост — это явное понижение. Вообще говоря, это редчайшая ситуация, когда «целый» лидер партии идет всего лишь на должность министра. В истории Германии что-то подобное было лишь раз, когда лидер ХДС был министром иностранных дел. Правда, этим человеком являлся Конрад Аденауэр и он совмещал должности канцлера и главы внешнеполитического ведомства.

Вполне вероятно, что переброска Крамп-Карренбауэр на новый фронт работ — это часть многоходовой игры Меркель. Должность министра одного из ключевых ведомств с большим бюджетом и серьезной внешнеполитической составляющей — прекрасный полигон для отработки навыков управления страной, гораздо более полезный, нежели кабинетная партийная работа. В свою очередь, по словам самой Крамп-Карренбауэр, совмещая роль главы партии и министра, она намерена подчеркнуть принципиальную важность оборонной проблематики для Германии и Европы в целом.

Ангела Меркель последовательна в своих действиях. В результате ее умения добиваться изощренных политических компромиссов на одном из важнейших постов в ЕС теперь находится абсолютно «свой человек» Урсула фон дер Ляйен. Ее преемница Аннегрет-Крамп Карренбауэр получила шанс вновь набрать политические очки к предстоящему электоральному циклу. Сама Меркель, несмотря на пошатнувшееся здоровье, продемонстрировала, что еще имеет серьезное политическое влияние в европейском масштабе. Игра продолжается.

Автор — эксперт Института международных исследований МГИМО

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