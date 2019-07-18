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Барецкий намерен добиться участия Панина в съемках «Брата-3»

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Продюсер и шоумен Стас Барецкий выразил надежду на участие в съемка фильма «Брат-3» актера Алексея Панина. Об этом 18 июля пишет ИА Nation News.

«Он человек сложный, но я люблю фильм «Жмурки» и хочу, чтобы он снялся тоже. <...> Панин немного капризный, но он подтвердил, что будет играть. Он может сначала сказать одно, потом всех послать, а через полчаса упасть на колени и сказать: «Извините». Как актер он гениален», — пояснил шоумен.

Барецкий отметил, что режиссер оригинальной картины «Брат» Алексей Балабанов одобрил бы создание третьей части картины. Продюсер уточнил, что съемки фильма о разборках в 1990-х пройдут в Королеве, Мытищах и в Петербурге.

Как отмечает телеканал «360», ранее Алексей Панин заявил о категорическом отказе сниматься в фильме «Брат-3». Он подчеркнул, что даст свое согласие лишь в том случае, если режиссером картины выступит Квентин Тарантино.

Информация о съемках фильма «Брат-3» появилась в феврале 2019 года. Съемки картины начнутся в конце июля.

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