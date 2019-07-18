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Операция по спасению козла из колодца прошла в Ростовской области

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В Ростовской области в Цымлянском районе спасатели организовали операцию по извлечению козла из 17-метрового колодца. Она заняла около двух часов.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное ГУ МЧС, спасателям пожаловались жители хутора Дубравный, которые рассказали, что слышали жалобное блеяние.

Прибывшие на место сотрудники местного поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах с трудом смогли разглядеть козла на дне глубокого колодца. Из-за небольшого диаметра колодца они решили не спускаться за животным, а вытащить его за рога.

Животному накинули веревку на рога и осторожно подняли на поверхность. Козел при этом не сопротивлялся и позволил спокойно себя достать.

В середине марта жители американского города Фэйр-Хейвен в штате Вермонт избрали на должность мэра козла по кличке Линкольн. Новоиспеченный градоначальник сразу же оконфузился, нагадив на ковер.

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