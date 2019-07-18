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«Яндекс» пообещал не применять запатентованную технологию отслеживания доходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Яндекс» не применяет и не собирается применять запатентованный способ выяснить уровень дохода пользователей в своих сервисах. Об этом заявили в пресс-службе компании.

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«Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента», — сказали в «Яндексе» ТАСС.

О том, что компания запатентовала технологию, способную выяснить доход юзеров, стало известно ранее в июле. Изобретение получило название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Заявка на него подана в 2017 году, регистрация прошла в апреле 2019 года.

При этом в «Политике конфиденциальности» корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам.

Один из соавторов изобретения Леонид Шныр рассказал «Известиям», что эта идея имеет большой потенциал. Он добавил, что уверен: если «Яндекс» будет применять или уже применяет такую технологию, всё будет сделано в рамках закона.

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