Прокуратура не выявила нарушений в работе ветприемника в Челябинске

Прокуратура провела проверку ветеринарного приемника «Горэкоцентра» в Челябинске. Никаких нарушений в работе центра по содержанию животных не обнаружено.

Как сообщает сайт «Первого областного», надзорное ведомство проинспектировало ветприемник по просьбам местных жителей, которые утверждали, что животные содержатся «далеко не в лучших условиях». Так, по словам зоозащитницы Елизаветы Полохиной, она не раз видела в вольерах умирающих животных, иногда даже трупы. Активисты не раз давали советы руководству центра, но они так и не были услышаны.

После проверки прокуратура заявила, что информация об этом не соответствует действительности. Единственная существенная проблема — это отсутствие в вольерах поддонов, но клетки дезинфицируют после каждого приема пищи, а больные животные размещены отдельно от здоровых. Кроме того, утверждают прокуроры, владельцы ветприемника сотрудничают с зоозащитниками. По словам ветеринара Карена Даллакяна, благодаря новому руководству общая смертность животных уменьшилась.

Надзорное ведомство примет итоговое решение о судьбе животных примерно через 1 месяц. Пока же ветприемник продолжит работу в штатном режиме.