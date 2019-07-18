Строительство очистных сооружений отложили в Нижегородской области

В Воротынском районе Нижегородской области отложили возведение новых очистных сооружений. Ни одна компания не подала заявку на участие в аукционе.

Как сообщает портал госзакупок, стоимость работ оценили в 32,98 млн рублей. Заказчиком выступал отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ районной администрации. Проект должен был финансироваться из федерального, областного и местного бюджетов, пишет ИА «НьюсНН».

Очистные сооружения планируют построить в рабочем поселке Вахтан в рамках национального проекта «Оздоровление Волги».

В январе этого года стало известно о том, что Нижегородская область до 2024 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги».

По словам губернатора области Глеба Никитина, в 2019 году регион получит порядка 3,3 млрд рублей. На эти средства планируют провести работы по уменьшению объема загрязненных сточных вод, которые отводятся в Волгу. Правительство региона запланировало комплекс мероприятий по модернизации, реконструкции и строительству очистных сооружений.