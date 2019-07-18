Роспотребнадзор в Москве закрыл для купания зону отдыха «Серебряный бор – 2»

Роспотребнадзор в Москве запретил купание в акватории зоны отдыха «Серебряный бор – 2». Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Запрет на купание в зоне отдыха связан с выявленными несоответствиями качества воды в акватории «Серебряного бора – 2», пишет агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что запрет снимут только после получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема.

8 июня Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках в связи с жаркой погодой и дал советы о том, как защитить себя в подобных условиях.