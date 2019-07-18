Карасин оценил результаты переговоров контактной группы

Россия видит в ситуации в Донбассе положительные изменения. Об этом в четверг, 18 июля, после заседания контактной группы заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Среди достижений дипломат назвал договоренность о прекращении огня, передает ТАСС. Также Карасин отметил «известные подвижки» в ремонте моста в станице Луганской.

Замминистра подчеркнул, что изменилась сама тональность переговоров. Говорить о качественных прорывах рано, отметил он, но развивать достижения нужно в любом случае.

17 июля контактная группа согласовала режим бессрочного перемирия в Донбассе. Он вступит в силу 21 июля в 00:01 по киевскому времени (совпадает с московским). Также стороны договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Это 101 человек, удерживаемый на Украине, и 50 человек на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Мост в станице Луганской находится рядом с единственным КПП между Украиной и самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР). Линия разграничения проходит по реке Северный Донец. В 2015 году опора моста была повреждена при обстреле, теперь по нему могут передвигаться только пешеходы. Стороны долго не могли согласовать проект ремонта, так как Киев настаивал на уменьшении ширины пролетов, чтобы по ним не могла пройти бронетехника. В ЛНР настаивали, что в проекте заложены габариты, которые не позволят проехать бронетехнике, дальнейшее уменьшение невозможно, так как при этом мост не сможет пропустить машину скорой помощи. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет восстановление моста, если ополченцы сдвинут укрепления.