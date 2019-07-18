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Калининская АЭС вернется к нормальному режиму работы в течение двух суток

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Калининской АЭС
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Калининская АЭС, где отключились три энергоблока, вернется к нормальному режиму работы в течение двух суток. Об этом сообщил в четверг, 18 июля, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

Сейчас, по его словам, необходимо провести некоторые регламентные процедуры.

«Для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно», — цитирует Грабчака «РИА Новости».

В ночь на 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов АЭС произошел сбой в работе линии электропередачи, из-за этого энергоблоки отключились от сети.

В «Росэнергоатоме» сообщили, что к оперативному запуску готовится частично отключившийся четвертый энергоблок.

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