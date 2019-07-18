Мосгорсуд признал законным приговор испортившему картину Репина вандалу

Московский городской суд признал законным приговор Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Как сообщает ТАСС в четверг, 18 июля, суд отклонил жалобу защиты на решение, вынесенное ранее Замоскворецким судом Москвы.

Адвокаты Подпорина подали жалобу, требуя не отменить наказание, а смягчить его. Представители Третьяковской галереи и обвинитель в свою очередь настаивали на законности приговора. Более того, представитель галереи отметил, что наказание, к которому приговорили вандала, «ниже тех сроков, которые предусмотрены законом».

30 апреля Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии. Обвинение просило для него три года лишения свободы.

25 мая 2018 года Подпорин повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Мужчина разбил стекло и нанес несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст порвался в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей.

Сначала мужчина утверждал, что был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позже он изменил показания, заявив, что был трезв.

20 мая в Третьяковке сообщили о завершении первого этапа реставрации картины. Полностью отреставрировать полотно планируется до конца 2020 года.