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Лавров заявил о положительной динамике отношений России и Германии

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Фото: flickr.com/МИД России
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о положительной динамике отношений России и Германии. По его словам, в Европе началось осознание бесперспективности политического и экономического давления на Москву и оно уже дает свой эффект.

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Поэтому в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика», — сказал Лавров в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Министр отметил, что прежде всего это касается торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сфер, а также области сотрудничества по линии гражданских обществ.

«Исходим из того, что и наши друзья в Германии понимают: выгода от продолжения работы над улучшением отношений с Россией взаимна, а успех этого процесса зависит от усилий обеих сторон», — цитируют министра на сайте МИДа.

Накануне премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

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