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Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

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В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области. Как сообщили в компании в четверг, 18 июля, инцидент произошел из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов станции.

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«Причина следующая: около каждой электростанции, независимо от способа выработки электроэнергии, есть трансформатор, который отвечает за выдачу электроэнергии в сеть. На одном из трансформаторов Калининской станции, а точнее на одном из выключателей, произошло короткое замыкание», — рассказал телеканалу «Звезда» глава департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

Как сообщалось ранее 18 июля, потребители из-за отключения энергоблоков не пострадали, поскольку подача электроэнергии не прекращалась: ее обеспечили за счет резервных мощностей.

Калининская АЭС была запущена в 1984 году. Она снабжает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург и Владимир. Установленная мощность данной АЭС — 4 тыс. МВт.

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