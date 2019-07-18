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Мертвого кита выбросило на берег в Мурманской области

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В Кольском районе Мурманской области тело кита выбросило на берегу поселка Териберка. Млекопитающее обнаружили на земле несколько дней назад.

Как рассказал ИА «Би-порт» руководитель комитета по ветеринарии региона Алексей Касаткин, в 2018 году была аналогичная ситуация. Тогда в комитет обратились представители местной власти, после чего было оказано содействие в вывозе и дальнейшей кремации животного.

Информация о мертвом ките будет проверена специалистами комитета по ветеринарии. На данный момент сообщений от администрации муниципалитета не поступало.

Между тем очевидцы делятся впечатлениями от увиденного в соцсетях. В комментариях к одной из фотографий пользователь Галина Стрельцова отметила, что 13 июля она собиралась к водопаду и ее предупредили о том, что возле трупа видели медведя.

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