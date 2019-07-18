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Красноярцам доплачивают за двойняшек и тройняшек

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Единовременные пособия получают жители Красноярского края, у которых родились двойни или тройни. За первые шесть месяцев 2019 года в регионе появились на свет 329 двоен и две тройни. Родители имеют право обратиться за единовременным пособием.

В этом году он составляет 53 983 рубля плюс районный коэффициент на каждого ребенка, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное министерство социальной политики. Как пояснил замглавы ведомства Денис Богданов, если в Красноярске размер пособия равен 70 178 рублям на каждого новорожденного, то в случае рождения двойни семья из Красноярска получит 140 тыс. рублей.

Сумма выплат при рождении двух и более детей одновременно с начала 2019 года составила в Красноярском крае более 24 млн рублей. Для того чтобы получить единовременное пособие, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства не позднее шести месяцев с момента рождения детей.

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