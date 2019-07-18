Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Переход на электронные удостоверения личности может произойти на два года раньше запланированных сроков — уже к 2023 году. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на профильном совещании кабмина.

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев. В связи с этим он поручил как можно скорее определиться с окончательным, оптимальным видом этого документа, а также с его содержимым и защитой, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо сделать переход на новые паспорта безболезненным, особенно для пожилых людей.

17 июля вице-премьер России Максим Акимов показал журналистам образец электронного паспорта. Эта пластиковая карта размером с банковскую, снабженная чипом. Срок ее действия составит десять лет. В документе содержатся основные личные данные — имя, дата и место рождения, сведения о миграционном учете, водительских правах, СНИЛС, ИНН. На обратной стороне карты будет буквенный и QR-код и голографический портрет владельца.