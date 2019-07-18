В Госдуме ответили на заявление Зеленского об условиях диалога с Россией

В Госдуме ответили на заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях для восстановления диалога с Россией. Как отметил депутат Руслан Бальбек в интервью RT в четверг, 18 июля, «предлагает игру в одни ворота».

«Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причем мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского», — пояснил Бальбек.

По словам парламентария, такие условия не подходят для сторон, желающих добиться взаимопонимания. По его мнению, Зеленский «тестирует на прочность» представителей российской стороны.

Ранее в четверг Зеленский назвал условие для восстановления переговоров России и Украины. Он предложил освободить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

Также первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с президентом России Владимиром Путиным.