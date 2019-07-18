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Восемь машин для перевозки пожилых пациентов закупили в Коми

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Фото: Минздрав Коми
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В Республику Коми прибудут восемь новых автомобилей для перевозки пожилых пациентов в медицинские организации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Транспорт предназначен для людей старше 65 лет, которые проживают в сельской местности. На нем пациентов будут перевозить в медучреждения для прохождения диспансеризации в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пишет ИА «Комиинформ».

По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Березина, для осуществления проекта между минздравом и минтрудом Коми был утвержден регламент взаимодействия. Его целью является проведение дополнительных скринингов пожилым людям, направленных на выявление неинфекционных заболеваний.

Нацпроект «Демография» направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Поступивший в регион транспорт будет закреплен за центрами соцзащиты.

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