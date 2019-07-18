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Житель Хабаровска сумел доехать до Владивостока в вагоне с углем

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Житель Хабаровска добрался до Владивостока в вагоне с углем. С поезда его сняли только в Уссурийске. В отношении него возбудили уголовное дело, и теперь ему придется заплатить штраф.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу, мужчина, нигде не работающий, поссорился с сестрой, у которой проживал, и решил уехать к другой родственнице во Владивосток.

Поскольку денег у него не было, он принял решение проехать до станции в Приморье в грузовом составе. Сотрудники уссурийской транспортной полиции сняли его с поезда после поступления сообщения о том, в грузовом вагоне лежит неизвестный.

Ранее сообщалось, что туристка из Германии прожила три дня без еды в землянке в тайге Забайкалья.

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