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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, что в четверг, 18 июля, гостей и жителей Москвы ожидает облачная погода с дождями и грозами.

Днем в столице воздух прогреется до 20–й22 градусов, в Подмосковье местами до 24 градусов. В ночное время в Москве может похолодать до 13–15 градусов, а в Московской области — до 10 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что в ночные часы возможны осадки, ветер южный и западный скоростью 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. «Желтый» уровень опасности из-за сильного дождя и гроз сохранится.

8 июля климатологи назвали причину дождливой погоды в России. Оказалось, что виной тому — система циклонов, которая образовалась над территорией от Калининграда до Норильска.

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