Названо самое фотографируемое место в мире

Рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира возглавила Эйфелева башня в Париже. Исследование было опубликовано сервисом «Облако Mail.ru».

На втором и третьем местах оказались Колизей и Фонтан Треви в Риме. Пятерку лидеров закрывают храм святого Семейства в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже.

Также в первой десятке Йенский мост в Париже, Пьяцца-дель-Дуомо в итальянской Флоренции, Миланский собор, Бурдж-Халифа в Дубае и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, пишет «РИА Новости».

Что касается фотографий в России, то чаще всего снимают Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, в Санкт-Петербурге — Дворцовую площадь и сады Петергофа, а в Казани — мечеть Кул-Шариф.

17 июля онлайн-сервис по продаже авиа- и ж/д билетов Ozon.travel собрал самые необычные, абсурдные и нелепые просьбы пассажиров, которые поступали в контактный центр за первые шесть месяцев 2019 года.