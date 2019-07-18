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Хоккеист из США открыл бутылку воды броском шайбы

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Фото: РЕН ТВ
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Хоккеист из США открыл бутылку воды броском шайбы в рамках флешмоба Bottle Cap Challenge.

Видео появилось в Twitter Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Перевел Bottle Cap Challenge на другой уровень», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как спортсмен выбивает одну из двух шайб, на которых стоит бутылка, третьей шайбой, и бутылка открывается, почти не расплескиваясь.

Ранее участие в популярном челлендже приняла российская балерина Анастасия Волочкова. Флешмоб Bottle Cap Challenge стал популярным в соцсетях в июле.

В акции также поучаствовали бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, актер Джейсон Стейтэм, гимнастки Арина и Дина Аверины и другие.

С юмором к челленджу подошли чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс — он просто открыл бутылку рукой — и российский шоумен Гарик Харламов, который снял серию ответных роликов.

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