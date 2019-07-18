Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Обратиться за паспортом могут все, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за этим поручил МИДу разработать механизм предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Указывается, что Зеленский также поручил упростить получение гражданства людям, которые «страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».