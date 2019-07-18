В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми

Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что пассажирами являются дети со всего мира, которые должны вылететь на смену «Дети мира» во Всероссийский детский центр «Океан».

Самолет был задержан по техническим причинам, сейчас для детей готовится резервное воздушное судно, сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».

9 июля аэропорт Южно-Сахалинска сообщил о задержке рейсов из Якутии и Хабаровска. Это произошло по решению авиакомпании и техническим причинам.