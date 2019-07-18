Режиссер Астрахан рассказал о работе над фильмом «Судьба диверсанта»

Режиссер Дмитрий Астрахан рассказал «Известиям» о работе над новым фильмом «Судьба диверсанта».

По его словам, фильм основан на реальных событиях. Это история о подвиге электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, который состоял в партизанском отряде и взорвал 16 немецких танков 30 июля 1943 года, в разгар Курской битвы.

«У «Тигров» была особая оптика, непробиваемая броня, поразить их можно было только в упор. Эшелоны с танками и боеприпасами остановились в Белоруссии на станции Осиповичи, и наш диверсант взорвал четыре немецких эшелона всего двумя минами», — поведал Астрахан.

Главный герой картины «придумал целую операцию по подрыву — вывел из строя светофор, в результате на путях скопилось несколько поездов и рядом с танковым составом оказался эшелон с горючим».

«У героя было всего две мины, но он благодаря этим цистернам с бензином разнес всю станцию. Эта операция считается одной из самых больших сухопутных диверсий Второй мировой войны», — указал режиссер, подчеркнув, что сохранились фотографии, документы и рассказы очевидцев.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Наш диверсант взорвал четыре эшелона всего двумя минами»