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Нурмагомедов взял на болевой прием чемпиона UFC в тяжелом весе

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Фото: РЕН ТВ
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с американским бойцом Даниэлем Кормье и показал на нем болевой прием. Кадры опубликовал тренер российского спортсмена Хавьер Мендес.

Во время тренировки российский боец неожиданно запрыгнул на спину соперника и повалил его на настил, а затем некоторое время удерживал при помощи болевого приема на руку.

Как пишет РЕН ТВ, в результате американцу пришлось сдаться. 40-летний Кормье является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе. 117 августа он встретится на ринге с 36-летним американцем Стипе Миочичем на турнире UFC 241.

Нурмагомедов и Кормье являются друзьями и тренируются в одном зале в США. 11 июля российский боец поздравил американца с получением награды лучшему бойцу смешанных единоборств по версии ESPN.

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