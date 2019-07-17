Дорожки для бегунов и велосипедистов обустроили в центре Липецка

В Липецке завершается первый этап обновления бульвара Сорокина. Тротуарную плитку уложат ко Дню города (20 июля). Также планируется открыть гаревую беговую дорожку шириной 1,5 м с покрытием из полиуретана.

В перспективе она сомкнется кольцо для пробежек общей длиной в 1200 метров, пишет Lipetskmedia. По словам и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства липецкой мэрии Николая Воронина, в процессе реконструкции бульвара пришлось отказаться от идеи отдельной велодорожки со специальным покрытием. Для нее выделили часть обычного тротуара, на которую уже начали наносить специальные отметки.

Напомним, комфортное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья решили создать в Липецке. Проект будет реализован до 2024 года. На первом этапе предполагается проведение мероприятия «РазДваТри» на улице Неделина. .

Ранее сквер на улице Ворошилова в Липецке был включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства.