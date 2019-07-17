Прямой эфир

Дорожки для бегунов и велосипедистов обустроили в центре Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке завершается первый этап обновления бульвара Сорокина. Тротуарную плитку уложат ко Дню города (20 июля). Также планируется открыть гаревую беговую дорожку шириной 1,5 м с покрытием из полиуретана.

В перспективе она сомкнется кольцо для пробежек общей длиной в 1200 метров, пишет Lipetskmedia. По словам и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства липецкой мэрии Николая Воронина, в процессе реконструкции бульвара пришлось отказаться от идеи отдельной велодорожки со специальным покрытием. Для нее выделили часть обычного тротуара, на которую уже начали наносить специальные отметки.

Напомним, комфортное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья решили создать в Липецке. Проект будет реализован до 2024 года. На первом этапе предполагается проведение мероприятия «РазДваТри» на улице Неделина. .

Ранее сквер на улице Ворошилова в Липецке был включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник художнику Виктору Сорокину установят в Липецке
Бульвар благоустроят в Липецке ко Дню города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017