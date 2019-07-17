Давыдовский фестиваль реконструкции пройдет в Ульяновской области

XVI межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе певцу, тебе герою!» состоится 20 июля в селе Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области.

Запланирована военно-историческая реконструкция, которая отразит один из эпизодов Отечественной войны 1812 года у села Токарево Смоленской губернии. Военно-исторические клубы из Самары и Нижнего Новгорода проведут «Живые уроки истории» на бивуаках русской и французской армий 1812 года, информирует 1ul.ru. Члены музейного детско-юношеского клуба «Давыдовские гусары» проведут интерактивную блиц-экскурсию в историю гусарского мундира с использованием фрагментов поэзии Дениса Давыдова, который умер в селе Верхняя Маза в 1839 году.

Денис Давыдов — наиболее яркий представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.