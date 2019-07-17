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Более 10 образовательных учреждений отремонтируют в Иркутске

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В Иркутске отремонтируют 12 образовательных учреждений в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2016–2021 годы». Об этом сообщает городская администрация.

В число учреждений, в которых проведут ремонт, попали школы № 1, 12, 29, 34, 35, 37, 43, 63 и 80, гимназия № 25, ВСОШ № 1, а также центр образования № 47. На данный момент специалисты проводят проверку зданий на доступность посещения для инвалидов, сообщает ИА IrkutskMedia.

В рамках работ будут построены пандусы, а также отремонтированы входные группы и санузлы. В гимназии № 25, кроме того, обустроят специальный подъемник.

По словам начальника отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства Николая Лановенко, в декабре этого года в Иркутск поступят еще два низкопольных автобуса, которые оборудованы для перевозки маломобильных групп населения.

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