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Два дайвера пропали при погружении на заливе в Мурманской области

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В Мурманской области пропали два туриста, которые 16 июля погружались с аквалангом в Печенгском заливе. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8–10°С без достаточного количества кислорода в баллонах. Погружение организовала специализированная фирма. Ее сотрудников подозревают в оказании услуг, нарушающих требования безопасности людей. Один турист прибыл из Санкт-Петербурга, другой — из Петрозаводска, уточняет ИА FlashNord. Пропавших дайверов ищут.

Печенга — губа длиной 17 км в Баренцевом море, расположенная в месте впадения в море реки Печенга. Погружение туристов происходило возле полуострова Немецкий.

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