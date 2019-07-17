Осужденная в США Осипова прибыла в тюрьму Коннектикута для отбывания наказания

Россиянка Богдана Осипова, которую осудили в США за похищение собственных детей, прибыла в среду, 17 июля, в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), где проведет основной срок своего заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы Федерального бюро тюрем.

Отмечается, что Осипову должны освободить 15 сентября 2023 года. Информацию о переводе осужденной в Коннектикут подтвердила и ее мать.

Накануне стало известно, что предполагаемый срок заключения Осиповой сократился на год. Подруга осужденной Надежда Никонорова заявила, что Федеральное бюро изменило дату из-за хорошего поведения Богданы в заключении.

Отмечается, что Осипова уже провела под стражей в ожидании решения суда два года из семи лет, к которым была в итоге приговорена. В связи с этим предполагалось, что срок ее заключения составит еще пять лет.

6 июня федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. После отбывания наказания в США Осипова три года будет пребывать под надзором, также ее обязали заплатить штраф в размере $18,4 тыс. При этом суд отказался рассматривать иск россиянки о насилии со стороны бывшего мужа, обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд решил оставить несовершеннолетних россиянке и определить их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, где была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

8 июня экс-супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Сама россиянка, по ее словам, против этого. Сейчас дети Осиповой находятся в Калининграде, под опекой ее родственницы.