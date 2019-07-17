Около 470 млн рублей выделят на оборудование подтопленных школ в Приангарье

Правительство Иркутской области приняло решение выделить 468,5 млн рублей на оборудование в школах и детских садах в затопленных районах региона. Его должны поставить до 1 сентября 2019 года.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования Иркутской области, в результате наводнения в регионе пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных учреждений, расположенных в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах, а также Тулуне. По предварительным данным, четыре объекта восстановлению не подлежат.

По словам заместителя министра образования региона Максима Парфенова, на данный момент завершается обследование всех пострадавших организаций. Подрядчики приступают к ремонтно-восстановительным работам. Их планируют завершить к наступлению учебного года.

Сильные дожди прошли в Иркутской области 25 июня, после чего резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Из-за паводка пострадало более 3 тыс. человек, свыше 450 госпитализированы. Погибли 25 человек.