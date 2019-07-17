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Зеленский рассказал о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Киева выступали против его звонка президенту России Владимиру Путину, однако их разговор всё же состоялся. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на его YouTube-канале в среду, 17 июля.

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«Все партнеры Украины выступают даже против того, чтобы я просто позвонил Путину. Этот вопрос прежде всего касается Украины, это вопрос наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны иметь свои мысли», — подчеркнул украинский лидер.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко допустил еще одни телефонные переговоры президентов России и Украины, но заявил, что договоренностей об их дате пока нет.

Пристайко подчеркнул, что для Зеленского не является табу общаться с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет освобождению украинских граждан.

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