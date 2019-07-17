Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

Уточняется, что теперь российское гражданство доступно не только лицам, проживающим на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и тем, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Для того, чтобы получить российский паспорт, необходимо иметь в наличии документ, который подтвердит факт постоянного проживания в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, комментируя новый указ президента России, что этот шаг облегчит жизнь беженцам, которые «не по своей воле» покинули свои дома под давлением украинского режима и войны, пишет «РИА Новости».

В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

После упрощения процедуры предоставления гражданства России жителям ЛНР и ДНР стали звучать предложения распространить эту норму на всех жителей этих украинских регионов, страдающих от военных действий. Во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня к президенту обратился глава семьи Люльковичей, которая в 2014 году приехала в Россию из украинского Дзержинска и с тех пор смогла получить только статус беженцев.